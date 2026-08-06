Следком РФ: в ходе вторжения ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных граждан В ходе вторжения ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных граждан, в числе которых – один.
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Следком РФ: в ходе вторжения ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных граждан В ходе вторжения ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных граждан, в числе которых – один.
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