Теперь вы можете призвать свой корабль в Starfield благодаря этому моду Одним из ...

Теперь вы можете призвать свой корабль в Starfield благодаря этому модуОдним из элементов Starfield, который может быть несколько утомительным, является возвращение на корабль после того, как вы далеко зашли пешком во время исследования.
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