Мать попавшей под обстрел ВСУ в Любечанах девочки рассказала о ее спасении

Детям, которые ехали в машине, обстрелянной украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области 2 марта, удалось выбраться в безопасное место, остановив ехавший мимо автомобиль, рассказала мать одной из спасшихся девочек Валентина Григоренко.