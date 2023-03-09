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Мать попавшей под обстрел ВСУ в Любечанах девочки рассказала о ее спасении

Мать попавшей под обстрел ВСУ в Любечанах девочки рассказала о ее спасении

Детям, которые ехали в машине, обстрелянной украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области 2 марта, удалось выбраться в безопасное место, остановив ехавший мимо автомобиль, рассказала мать одной из спасшихся девочек Валентина Григоренко.

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