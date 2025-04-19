Европа маниакально готовится к войне с Россией, пишет GN. При этом она игнорирует и заявления Москвы о том, что та на нее нападать не собирается, и тот факт, что без лидера осуществить этот новый «крестовый поход» она не сможет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии