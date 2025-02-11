TenChat: почти половина работодателей положительно относится к служебным романам

Почти половина - 42% - работодателей не против романтических отношений между сотрудниками. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного центром "Профессии будущего" и деловой социальной сетью TenChat ко Дню всех влюбленных.
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