Маттеус заявил, что Холанд должен был получить приз The Best от ФИФА

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что не согласен с выбором аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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