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  • Леонид Цымбал
    Это точно... Уровню Зели соответствуют только педерасты )))Зеленский заявил,...
  • Бендер Задунайский
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Маттеус заявил, что Холанд должен был получить приз The Best от ФИФА

Маттеус заявил, что Холанд должен был получить приз The Best от ФИФА

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что не согласен с выбором аргентинского нападающего Лионеля Месси в качестве лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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