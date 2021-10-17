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Украинские неадекваты

Украинские неадекваты

Поведение руководства Украины и заявления его по вопросам внутренней и внешней политики вызывают у многих не только удивление, но и подозрение, что оно не совсем нормально воспринимает действительность и просто неадекватно в своих действиях.

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