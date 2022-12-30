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«Отвратительное оскорбление для фигуристов США». Олимпийская чемпионка Дюамель о публикациях про номер Валиевой

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, канадская фигуристка Меган Дюамель раскритиковала американское телешоу Today за публикацию, посвященную россиянке Камиле Валиевой.

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