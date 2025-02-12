Запрет продлен: 8 марта ночным авиарейсом из России попасть в весенний Израиль не получится

Росавиация продлила запрет авиакомпаниям РФ на ночные рейсы в Израиль до 11 марта после анализа обстановки на Ближнем Востоке «Такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск», – приводит РИА Новости сообщение авиационного ведомства.