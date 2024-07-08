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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хоррор Amnesia: The Dark Descent включён в список культурного наследия Швеции Amnesia: The Dark...

Хоррор Amnesia: The Dark Descent включён в список культурного наследия Швеции Amnesia: The Dark...

Хоррор Amnesia: The Dark Descent включён в список культурного наследия ШвецииAmnesia: The Dark Descent, созданный независимой шведской студией Frictional Games и выпущенный в 2010 году, стал одним из самых ярких представителей жанра хоррор за последние десятилетия.

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