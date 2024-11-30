«Отважные» уничтожают пехоту ВСУ, наступая к Покровску и Курахово (ВИДЕО 18+)

Спецназ «Отважных» уничтожает пехоту ВСУ, наступая к Покровску и Курахово. Разведчики спецназа группировки войск «Центр» активно уничтожают позиции и боевиков ВСУ, помогая штурмовикам продвигаться вперёд.
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