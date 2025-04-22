Страна и люди
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Страна и люди

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FPV-дрон на оптоволокне уничтожил спрятанную в лесу технику ВСУ

FPV-дрон на оптоволокне уничтожил спрятанную в лесу технику ВСУ

 В зоне проведения специальной военной операции подразделения БПЛА Тульского соединения ВДВ с помощью ударного FPV-дрона на оптоволокне уничтожили замаскированную технику, которая находилась в лесопосадке.

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