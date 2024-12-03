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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Около 20 миллионов иностранных граждан получили медицинскую помощь в России с 2019 года

«В нашей стране реализуется проект по экспорту медицинских услуг. За время реализации этого проекта около 20 миллионов граждан других стран и государств получили медицинскую помощь в РФ», — цитирует ТАСС статс-секретаря заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая.

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