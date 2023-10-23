Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Еврей и этика и мораль? Эти понятия помоему, стоят очень далеко друг от друга, судя по их действиям. Этого конфликта ...Такого цинизма ми...
  • Валентина Литвяк
    Покидали нашу страну без права возвращения. Откуда появилось право вернутся в Россию? Они совсем не нужны здесь.Ну и ...России предложили...
  • Игорь Комаров
    Не пора ли приземлять мигрантов, а то распоясались не в меру,Флаг Таджикистана...

Рубль укрепился по отношению к основным валютам

Рубль укрепился по отношению к основным валютам

По итогам понедельника на Московской бирже курс доллара опустился до 94,43 рубля.По итогам понедельника на торгах Московской валютной биржи рубль укрепился по отношению к основным валютам, доллар торговался на уровне 94,43 рубля, подешевев за сутки почти на 90 копеек, сообщает ОСН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх