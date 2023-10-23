По итогам понедельника на Московской бирже курс доллара опустился до 94,43 рубля.По итогам понедельника на торгах Московской валютной биржи рубль укрепился по отношению к основным валютам, доллар торговался на уровне 94,43 рубля, подешевев за сутки почти на 90 копеек, сообщает ОСН.