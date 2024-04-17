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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Саудовской Аравии пересмотрят правила поведения для фанатов после скандала с плетью

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) пересмотрит правила поведения болельщиков на трибунах после инцидента на финальном матче Суперкубка страны между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем», когда один из фанатов ударил плетью марокканского нападающего «Аль-Иттихада» Абдерразака Хамдаллу.

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