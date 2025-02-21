Арбитра Ортиса, попросившего у Месси автограф после матча, накажут

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) накажет арбитра Марко Антонио Ортиса за то, что он попросил у аргентинского спортсмена Лионеля Месси автограф для члена семьи после матча.
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