🏥 В диспансеризацию добавили новые анализы и тесты. С 1 сентября врачи будут фиксировать показатели липидного профиля — уровни разных видов холестерина и триглицеридов.
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🏥 В диспансеризацию добавили новые анализы и тесты. С 1 сентября врачи будут фиксировать показатели липидного профиля — уровни разных видов холестерина и триглицеридов.
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