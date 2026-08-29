На концерте Басты мужчина сделал предложение спустя полгода отношений

На концерте Басты в Москве уже традиционно обручились пары, а также устроили два гендер-пати. Об этом сообщает корреспондент «Газета.
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