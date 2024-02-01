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Россия после решения суда ООН по иску Киева ждет извинений от обвинявших ее 

Россия после решения суда ООН по иску Киева ждет извинений от обвинявших ее 

Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев, говорится в комментарии зампостпреда России при ООН Марии Заболоцкой.

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Комментарии
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Вик Норд
Ну да,ждите...,обещали прибыть,с минуту на минуту.
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5 час.
Константин Самарин
Ждать извинений от существ, давно продавших и честь и совесть? Сейчас они в ногах у дяди Сэма валяются, вымаливая гроши и оружие.
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4 час.

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