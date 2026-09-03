Подписано соглашение о стройке века по соединению Якутии и Магадана

На ВЭФ подписали соглашение о строительстве железной дороги из Якутии в МагаданНа Восточном экономическом форуме подписали соглашение о начале строительства железнодорожной магистрали, которая свяжет Якутию и Магадан, сообщила пресс-служба правительства республики.
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