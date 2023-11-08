Комментатор Уткин заявил, что «Барселона» всухую проиграла бездомному «Шахтеру»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале с сарказмом высказался о выездном поражении «Барселоны» от украинского «Шахтера» в матче четвертого тура тура группового раунда Лиги чемпионов.
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