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Частицу мощей Дмитрия Донского привезли в Главный храм ВС РФ

Частицу мощей Дмитрия Донского привезли в Главный храм ВС РФ

РИА Новости/Станислав Красильников Ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского 6 сентября доставили в Главный храм Вооруженных сил России, который находится в подмосковном парке "Патриот".

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