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Луческу после поражения киевского «Динамо»: «Мы играли против сборной Африки, а не с «Бешикташем»

Луческу после поражения киевского «Динамо»: «Мы играли против сборной Африки, а не с «Бешикташем»

Киевское «Динамо», которое тренирует румынский специалист, уступило «Бешикташу» в 1-м матче раунда плей-офф Лиги конференций – 2:3.

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