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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сотрудники «Арсенала» опасаются возможных сокращений. Лондонцы наняли консалтинговую фирму для анализа деятельности клуба

Сотрудники « Арсенала » выразили опасения из-за возможных сокращений. Как сообщает Telegraph, клуб начал сотрудничество с консалтинговой фирмой в преддверии возможного введения мер по сокращению расходов.

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