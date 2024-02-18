"Военный Субботник": Фортеция Авдеевка и Русский Рубикон. А. Мартьянов и Вл.Трухан в прямом эфире

Андрей Мартьянов(США)-военно-политический аналитик и Владимир Трухан-полковник в запасе, в прямом эфире ответят на вопросы зрителей и дадут оценку ситуации в зоне конфликта ================ Подарок на фронт Желающим принять участие: Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275 Яндекс деньги: 41001310993902 Донаты ВК https://vk.