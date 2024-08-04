Август в Москве: ждать ли теплых дней в оставшиеся недели лета? Ирэн ОрлонскаяПока лето еще не закончилось, жители Москвы начинают активно интересоваться погодными условиями августа и его влиянием на окончание теплого сезона.
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