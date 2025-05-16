Учёные раскрыли, почему раннее введение аллергенов снижает риск пищевой аллергии

Изображение от jcomp на Freepik BrisperНовое исследование американских учёных помогло объяснить, почему раннее знакомство младенцев с пищевыми аллергенами, такими как арахис, снижает риск развития аллергии в будущем.
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