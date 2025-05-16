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Учёные раскрыли, почему раннее введение аллергенов снижает риск пищевой аллергии

Учёные раскрыли, почему раннее введение аллергенов снижает риск пищевой аллергии

Изображение от jcomp на Freepik BrisperНовое исследование американских учёных помогло объяснить, почему раннее знакомство младенцев с пищевыми аллергенами, такими как арахис, снижает риск развития аллергии в будущем.

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