В России хотят продавать сим-карты по биометрии

Власти хотят ужесточить порядок продажи сим-карт. Рассматриваются три варианта: сдача биометрии для покупки, продажа только в салонах связи, МФЦ и отделениях "Почты России", приобретение сим-карты с помощью приложения "Госключ".
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