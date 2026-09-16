США объявили о начале эры космических войн

США впервые признали наличие оружия на орбите. «Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали», – заявил глава американских ВВС Трой Мейнк.
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