Бывшего губернатора Курской области в колонии прозвали «Батя»

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, отбывая наказание в колонии, перевыполняет нормы на производстве армейской формы и получает зарплату около 23 тысяч рублей, большая часть которой уходит на штраф и содержание в колонии.
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