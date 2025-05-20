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Как сейчас выглядит и чем занимается младшая дочь Александра Серова: красавица с волшебным голосом

Как сейчас выглядит и чем занимается младшая дочь Александра Серова: красавица с волшебным голосом

Мишель и ее знаменитый отец выступили дуэтом на шоу «Секретный артист» Александр Серов и Елена Стебенева с дочерью Мишель, фото: Соцсети32-летняя дочь Александра Серова впервые за долгое время выступила на одной сцене с отцом.

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