Как сейчас выглядит и чем занимается младшая дочь Александра Серова: красавица с волшебным голосом

Мишель и ее знаменитый отец выступили дуэтом на шоу «Секретный артист» Александр Серов и Елена Стебенева с дочерью Мишель, фото: Соцсети32-летняя дочь Александра Серова впервые за долгое время выступила на одной сцене с отцом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии