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Никита Щитов: «Металлург» стал главной командой 2024 года. Магнитогорцы запомнились блестящей игрой вратаря, идеями штаба. Они завоевали Кубок Гагарина»

«Думаю, что главной командой 2024 года стал «Металлург». Почему именно этот клуб? Все очень просто, ведь он завоевал Кубок Гагарина.

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