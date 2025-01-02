Никита Щитов: «Металлург» стал главной командой 2024 года. Магнитогорцы запомнились блестящей игрой вратаря, идеями штаба. Они завоевали Кубок Гагарина»

«Думаю, что главной командой 2024 года стал «Металлург». Почему именно этот клуб? Все очень просто, ведь он завоевал Кубок Гагарина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ротенберг поздравил Якушева с 78-летием: «Легендарный Як-15, спасибо за вклад в нашу любимую игру. Желаю сохранять чемпионскую бодрость духа, пусть ваша любовь к хоккею не остывает!»
- На СВО погиб Бугаев, «Ман Сити», «Ливерпуль» и хоккейный ЦСКА одержали победы, 870-й гол Овечкина, россиянин Мурзин выиграл ЧМ по рапиду, Мудрику ввели стволовые клетки коровы и другие новости
- Ковальчук о футбольном «Спартаке»: «Классная команда, спокойно может противостоять «Зениту». По составу – одна из сильнейших, думаю»
Свежие комментарии