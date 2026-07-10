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Bias Bearish Masih Kekal

Bias Bearish Masih Kekal

Bias Bearish Masih Kekal Crude Palm Oil Futures MYX_DLY:FCPO1! fiqafiq17 This week, the market moved into the previously marked pullback zone before consolidating for a while and eventually continuing its bearish move, aligning with the previous outlook.

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