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Четверых севастопольцев оштрафовали за ненормированную тонировку автомобилей

Четверых севастопольцев оштрафовали за ненормированную тонировку автомобилей

Во время рейда «Тонировка» 4 автомобилиста в Севастополе отказались устранить на месте слишком сильное затемнение стёкол, в связи с чем им были выданы требования об исполнении этого в десятидневный срок, передаёт пресс-служба УМВД России по городу.

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