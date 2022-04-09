Четверых севастопольцев оштрафовали за ненормированную тонировку автомобилей

Во время рейда «Тонировка» 4 автомобилиста в Севастополе отказались устранить на месте слишком сильное затемнение стёкол, в связи с чем им были выданы требования об исполнении этого в десятидневный срок, передаёт пресс-служба УМВД России по городу.