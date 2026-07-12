Агент Батракова уверен, что у его подопечного ещё есть шанс перейти в ПСЖ. Аршавин подтвердил

Представитель Батракова заявил, что у футболиста еще есть шансы перейти в «ПСЖ» Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сохраняет шансы на переход во французский «ПСЖ», заявил Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Батраковым интересуется «ПСЖ».