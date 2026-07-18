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Антифашист

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Командирам бригад ВСУ приказали записать видео в поддержку Сырского

Командирам бригад ВСУ приказали записать видео в поддержку Сырского

В украинской военно-политической среде новый виток напряжения. 18 июля украинский нацист, убийца, бандит и экс-советник бывшего министра обороны Михаила Фёдорова Сергей Стерненко обнародовал скриншоты, которые свидетельствуют, что командиры бригад получили распоряжение срочно записать видеобращения в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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