В украинской военно-политической среде новый виток напряжения. 18 июля украинский нацист, убийца, бандит и экс-советник бывшего министра обороны Михаила Фёдорова Сергей Стерненко обнародовал скриншоты, которые свидетельствуют, что командиры бригад получили распоряжение срочно записать видеобращения в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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