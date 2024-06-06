Санкции США породили теневую экономику, способную противостоять Западу

Новые реалии мировой экономики По оценкам издания The Wall Street Journal, санкции и экспортный контроль, введённые США против России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая, спровоцировали неожиданный эффект.
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