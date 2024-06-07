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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер о борьбе с «Ред Булл»: «В этом году, как мне кажется, у «Феррари» есть шанс»

Леклер оценил перспективы команды на Гран-при Канады. Пилот «Феррари» считает, что у Скудерии будет шанс опередить «Ред Булл» на этапе в Монреале, но опасается, что уже в Барселоне австрийская команда вернет себе привычное преимущество.

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