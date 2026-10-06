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Срочно! Подмосковье под мощной атакой: много раненых, погиб парень

Срочно! Подмосковье под мощной атакой: много раненых, погиб парень

По данным региональных властей, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 БПЛА над территорией 16 муниципалитетов Подмосковья.

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