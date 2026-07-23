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Мода и Шоу-бизнес

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Семейный рай Линдси Лохан: звездный отдых с мужем, сыном и мамой после переезда в США

Семейный рай Линдси Лохан: звездный отдых с мужем, сыном и мамой после переезда в США

Актриса, которая долгие годы скрывала личную жизнь, теперь все чаще открывает двери в свой мир. Линдси Лохан показала, как проводит лето в кругу самых близких — мужа Бадера Шаммаса, трехлетнего сына Луая, мамы, брата и сестры.

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