Семейный рай Линдси Лохан: звездный отдых с мужем, сыном и мамой после переезда в США

Актриса, которая долгие годы скрывала личную жизнь, теперь все чаще открывает двери в свой мир. Линдси Лохан показала, как проводит лето в кругу самых близких — мужа Бадера Шаммаса, трехлетнего сына Луая, мамы, брата и сестры.