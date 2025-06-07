Свет Евфросинии.

5 июня отмечается день памяти Евфросинии Полоцкой - святой, просветительницы, наставницы, основательницы и первой настоятельницы Полоцкого Спасо-Евфросиньевского женского монастыря, который в этом году отмечает своё 900-летие, небесной заступницы белорусской земли и всех нас, белорусов.
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