Свет Евфросинии.

5 июня отмечается день памяти Евфросинии Полоцкой - святой, просветительницы, наставницы, основательницы и первой настоятельницы Полоцкого Спасо-Евфросиньевского женского монастыря, который в этом году отмечает своё 900-летие, небесной заступницы белорусской земли и всех нас, белорусов.