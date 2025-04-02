Российские ученые показали сетевой характер распространения рака

Российские ученые из Сеченовского университета и других крупных исследовательских центров впервые в мире детально изучили процессы инвазии и метастазирования методом рентгеновской компьютерной микротомографии.
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