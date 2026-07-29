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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бестемьянова об обвинениях Грищук в домашнем насилии: «Какой-то бред, не верю в это. Оксана – великая спортсменка, милый и хороший человек»

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что двукратную победительницу Игр Оксану Грищук обвинили в домашнем насилии.

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