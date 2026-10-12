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МОСИНФОРМ

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Памятник Никите Симоняну откроют на ближайшем домашнем матче «Спартака»

Памятник Никите Симоняну откроют на ближайшем домашнем матче «Спартака»

Памятник лучшему бомбардиру в истории московского футбольного клуба «Спартак» Никите Симоняну откроют на ближайшем домашнем матче команды.

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