Эксперт Синельников раскрыл секреты комфортного автопутешествия

Тревел-эксперт Игорь Синельников дал советы для автопутешественников на длинные дистанции. Он подчеркнул важность ориентирования на расстояние и самочувствие, и отметил, что остановки каждые 3 часа и кратковременный сон предотвратят усталость за рулём.
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