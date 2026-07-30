Эксперт Синельников раскрыл секреты комфортного автопутешествия

Тревел-эксперт Игорь Синельников дал советы для автопутешественников на длинные дистанции. Он подчеркнул важность ориентирования на расстояние и самочувствие, и отметил, что остановки каждые 3 часа и кратковременный сон предотвратят усталость за рулём.