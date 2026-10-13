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Жителей одной европейской страны пугают войной ради рейтингов политиков

Некоторые польские политики пугают поляков войной ради роста собственных рейтингов. Читать далее.

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