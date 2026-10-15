Киевский режим специально пытается спровоцировать Россию на более жёсткие ответные атаки, заявил бывший капитан ВС США и экс-сотрудник Госдепартамента Мэтью Хо в эфире YouTube-канала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мир движется к ра...
- Россия готовила п...
- Швеция вслед за Н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым