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Морская авиация ЧФ пресекла попытку высадки украинской диверсионной группы в районе мыса Тарханкут в Крыму

Морская авиация ЧФ пресекла попытку высадки украинской диверсионной группы в районе мыса Тарханкут в Крыму

Киевский режим предпринял одну из самых массированных атак беспилотников на территорию России, в ночь со вторника на среду средствами противовоздушной обороны ВС России было перехвачено более тридцати украинских дронов.

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