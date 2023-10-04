Морская авиация ЧФ пресекла попытку высадки украинской диверсионной группы в районе мыса Тарханкут в Крыму

Киевский режим предпринял одну из самых массированных атак беспилотников на территорию России, в ночь со вторника на среду средствами противовоздушной обороны ВС России было перехвачено более тридцати украинских дронов.
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