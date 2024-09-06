На ВЭФ сообщили о создании Африканско-Российской торговой палаты

Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай в пятницу, 6 сентября, объявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) о расширении ее до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты.