На ВЭФ сообщили о создании Африканско-Российской торговой палаты

Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай в пятницу, 6 сентября, объявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) о расширении ее до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты.
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