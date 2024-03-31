Заподозренных в покупке оружия для бандита мужчин толпа линчевала на улице

Двое мужчин на Гаити, подозреваемых в покупке оружия для банд, были линчеваны толпой. Эти убийства подчеркивают, насколько слаба полиция в карибской островной стране после нескольких месяцев нападений и похищений людей бандами.
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